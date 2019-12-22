: Evde yaktıkları mangalın dumanından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

22.12.2019 00:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:40

Düzce'de, evde yaktıkları mangaldan çıkan dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenimahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu ailenin üyeleri bulundukları evin içinde mangal yaktı.

Bir anda çıkan yoğun dumandan etkilenen aile üyeleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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