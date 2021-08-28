Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de bir evin içinde aile bireylerine korku dolu anlar yaşatan yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

MERSİN'de bir evin içinde aile bireylerine korku dolu anlar yaşatan yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yaşandı. Eve giren yılanı gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yılana zarar vermeden yakaladı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konulurak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Celil Nalçakan
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:26:49. #1.15#

title