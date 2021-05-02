Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza

Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, evde kumar oynayan 13 kişi ile Kartepe ilçesinde kahvede kağıt oyunları oynayan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, evde kumar oynayan 13 kişi ile Kartepe ilçesinde kahvede kağıt oyunları oynayan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. 

Çayırova ilçesindeki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde kumar oynamak için oyun makinesi kullanıldığını belirledi. 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca 12 kişi hakkında 'kumar oynamak', 1 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kartepe ilçesinde kahvehaneye düzenlenen operasyonda oyun oynayan 5 kişi yakalandı. 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ruhsatı olmayan kahvehane işletmecisi hakkında idari işlem başlatıldı. 

  


Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza
Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza
Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Ebru Gündeş Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:34:27. #1.16#

title