Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, evde kumar oynayan 13 kişi ile Kartepe ilçesinde kahvede kağıt oyunları oynayan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, evde kumar oynayan 13 kişi ile Kartepe ilçesinde kahvede kağıt oyunları oynayan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi.

Çayırova ilçesindeki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde kumar oynamak için oyun makinesi kullanıldığını belirledi. 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca 12 kişi hakkında 'kumar oynamak', 1 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kartepe ilçesinde kahvehaneye düzenlenen operasyonda oyun oynayan 5 kişi yakalandı. 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ruhsatı olmayan kahvehane işletmecisi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK