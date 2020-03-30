Evde ve iş yerinde kumar oynayan 19 kişiye 23 bin TL ceza KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye, toplam 23 bin 275 TL idari para cezası kesildi.

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye, toplam 23 bin 275 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynandığını belirlediği bir iş yeri ile bir eve baskın düzenledi. İş yerinde kumar oynayan 11 kişi ile evde kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 19 kişiye toplam 23 bin 275 TL ceza kesildi. Kumar oynattığı belirlenen 2 kişi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynayanlar arasında bulunan 65 yaşın üstindeki 2 kişi hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymamaları nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA