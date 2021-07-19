Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi

Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren bir kişinin evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren bir kişinin evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Elmacı köyünde şüpheli M.A. isimli şahsın ikametin bahçesinde 18 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 15 kök kurutulmuş kenevirden elde edilen 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M. A. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mehmet Topal Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evde ve bahçede uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:47:12. #1.15#

title