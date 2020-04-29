Evde vakit geçirenler, dolap ve saklama çözümlerine başvuruyor! Türkiye'nin en büyük online hizmet platformu verilerine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri kararlardan birinin de özel dolap yapımı olduğu görülüyor.

Evlere en çok gardırop ve gömme dolaplar yaptırılıyor.

Özel dolap yapımında en çok tercih edilen dolap türleri gardırop ve gömme dolap olurken bu iki tercihi ayakkabılık ve kitaplık takip ediyor. Bunlar dışında özel dolap yapımı hizmetinden faydalananlar portmanto, banyo-mutfak dolapları ve TV ünitesi yaptırmayı da tercih edebiliyor. Yapılan taleplerde dolap içlerinde bol raf kullanımı da dikkat çekiyor.

İstanbul en çok özel dolap yaptırmak isteyen il

Kullanıcılar çoğunlukla kendi çizimleriyle yapılacak özel ölçü ve boyutlara sahip dolaplar için talepler yapıyor. Özel dolap yapımında tercih edilen renk ise beyaz olurken, en çok talep İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan geliyor.

Kaynak: Bültenler