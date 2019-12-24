Evde uyuyakalan çocuk itfaiyeyi alarma geçirdi
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Evde uyuyakalan çocuk itfaiyeyi alarma geçirdi

Van'da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

24.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:59
Evde uyuyakalan çocuk itfaiyeyi alarma geçirdi

'da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk ekiplerini alarma geçirdi.


Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde (Kiracılar TOKİ) yaşayan Sayıner ailesi, 11 yaşındaki çocukları Veysel Sayıner'i evde bırakarak hastaneye gitti. Hastane dönüşü kapıda kalan aile fertleri, tüm çabalarına rağmen kapı açmayınca evde olan çocuklarının sağlık durumundan endişe ederek itfaiyeye verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Edremit Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile 6. kattaki dairenin balkonundan içeri girdi. Uykudan uyandırılan çocuk, karşısında itfaiye erlerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.


Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından çocuğuna kavuşan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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