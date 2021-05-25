Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi
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Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | 3. Sayfa

- Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi Erzurum'da kenevir operasyonu Erzurum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev içinde kurdukları özel düzenekle yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

- Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Erzurum'da kenevir operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev içinde kurdukları özel düzenekle yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 1 şahsın ikametin de yapılan aramada 1 adet uyuşturucu imalat düzeneği, 1 adet hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 adet boş saksı, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 1 adet naylon torba içerisinde bitki toprağı, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 adet zirai sıvı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 80,8 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi
Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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