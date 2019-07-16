Evde üretilen 1990 litre sahte şarap ele geçirildi
İZMİR'in Karaburun ilçesinde bir eve yapılan operasyonda izinsiz üretilen 1990 litre şarap ele geçirildi.
İZMİR'in Karaburun ilçesinde bir eve yapılan operasyonda izinsiz üretilen 1990 litre şarap ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samanlar Mahallesi'nde yaşayan H.A.'nın izinsiz şarap ürettiği bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon yapıldı. Evde 1990 litre şarap ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. H.A. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
- İzmir
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samanlar Mahallesi'nde yaşayan H.A.'nın izinsiz şarap ürettiği bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon yapıldı. Evde 1990 litre şarap ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. H.A. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
- İzmir
Kaynak: DHA
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