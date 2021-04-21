"Evde tiyatro festivali"

Pandemi süreciyle birlikte dijital platformda özellikle "EVDE TİYATRO FESTİVALİ" gibi Online alanda yaptığı etkili ve önemli projelerle adından sıkça bahsettiren Tiyatro Ofisi bu kez çocuklar için "Ofiste ÇOCUK ŞENLİĞİ" ile ekranlaramıza konuk olmaya geliyor.

İsteyen çocuklardayayına katılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, 24-25 Nisan tarihlerinde Tiyatro Ofisi sosyal medya hesabında canlı yayınlar ilegerçekleşecek etkinlikte birbirinden eğlenceli ve dopdolu bir dizi etkinlik çocuklarla buluşacak. Kukla tiyatrosu, illüzyon gösterisi, çocuklar için atölye, çocuk şarkıları, masallar, gösteriler, balon show ve pantomim gösterisi çocuklar için ekranlarda olacak. İsteyen çocuklarında yayına katılacağı etkinlikler bu hafta sonu saat:14.00 ile 18.00 saatleri arasında Tiyatro Ofisi sosyal medya hesabında gerçekleşecek.

Şenlik SMA hastası bir çocuğa ithaf edilecek

Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler tarafından koordine edilen ve yurdun çeşitli kentlerinden konuklar vemoderatörler aracılığı ile hayata geçecek etkinlik için ofisten şu açıklama yapıldı.

"24-25 Nisan'da ise bu süreçten en çok etkilenen bir nebze bile olsa yüzlerini güldürebilmek istediğimiz çocuklarımızla bir şenlik yapmayı planlıyoruz. Üstelik bu şenliği tüm çocuklarımıza armağan ederken birde SMA hastalığı ile mücadele eden bir çocuğumuza adayacağız.2 gün boyunca sürecek olan 8 etkinlik ile amacımız çocuklarımız için dijital ortamda bir şenlik anısı bırakmak olucak."

Kaynak: Bültenler