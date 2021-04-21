"Evde tiyatro festivali"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Evde tiyatro festivali"

'Evde tiyatro festivali'
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi süreciyle birlikte dijital platformda özellikle "EVDE TİYATRO FESTİVALİ" gibi Online alanda yaptığı etkili ve önemli projelerle adından sıkça bahsettiren Tiyatro Ofisi bu kez çocuklar için "Ofiste ÇOCUK ŞENLİĞİ" ile ekranlaramıza konuk olmaya geliyor.

İsteyen çocuklardayayına katılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, 24-25 Nisan tarihlerinde Tiyatro Ofisi sosyal medya hesabında canlı yayınlar ilegerçekleşecek etkinlikte birbirinden eğlenceli ve dopdolu bir dizi etkinlik çocuklarla buluşacak. Kukla tiyatrosu, illüzyon gösterisi, çocuklar için atölye, çocuk şarkıları, masallar, gösteriler, balon show ve pantomim gösterisi çocuklar için ekranlarda olacak. İsteyen çocuklarında yayına katılacağı etkinlikler bu hafta sonu saat:14.00 ile 18.00 saatleri arasında Tiyatro Ofisi sosyal medya hesabında gerçekleşecek.

Şenlik SMA hastası bir çocuğa ithaf edilecek

Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler tarafından koordine edilen ve yurdun çeşitli kentlerinden konuklar vemoderatörler aracılığı ile hayata geçecek etkinlik için ofisten şu açıklama yapıldı.

"24-25 Nisan'da ise bu süreçten en çok etkilenen bir nebze bile olsa yüzlerini güldürebilmek istediğimiz çocuklarımızla bir şenlik yapmayı planlıyoruz. Üstelik bu şenliği tüm çocuklarımıza armağan ederken birde SMA hastalığı ile mücadele eden bir çocuğumuza adayacağız.2 gün boyunca sürecek olan 8 etkinlik ile amacımız çocuklarımız için dijital ortamda bir şenlik anısı bırakmak olucak."

Kaynak: Bültenler

TikTok'a İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'
TikTok'a İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Evde tiyatro festivali" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:01:38. #1.15#

title