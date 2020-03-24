'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir' - Haberler
Antalya, Kuaför, SMS, Güncel

'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir'

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları evde tıraş yapmaya başladı.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:31
'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir'

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları evde tıraş yapmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Berberler Odası, evde tıraşın da yasak kapsamına girdiğini belirterek, 'ruhsatınız iptal olabilir' uyarısı yaptı.

Antalya'da koronavirüs önlemleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan bazı berberlerin, sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurduğu müşterilerinin evlerine giderek tıraş yapması Antalya Berberler Odası'nı harekete geçirdi. Yakın temasın yoğun olduğu gerekçesiyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapandığı ilk günlerde berberlerin sosyal medyadan yaptığı 'evlerde tıraş yapılır' gibi paylaşımları fark eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, üyelerine SMS aracılığıyla yasağı hatırlattı ve cezaları hakkında bilgilendirdi. Evde ve dışarıda tıraş yapıp, sosyal medyadan paylaşan 3 berberi tespit eden Uzun, bu kişiler hakkında da ilgili kurumlara gerekli şikayeti yaptı. Antalya Berberler Odası'nın bin 453 üyeye gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Evlere, hastanelere, iş yerlerine tıraşa kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medyada reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirisiniz."'EVDE TIRAŞ ETMEK DE YASAK'Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, cumartesi günü 18.00 itibariyle koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmetin yasaklandığını hatırlattı. Bu süreç sonrası iş yerlerini kapatan esnafın ikinci karara kadar sağlıkları için evinde kalmaları çağrısı yapan Uzun, şunları söyledi: "Esnafımız kendisinin ve müşterisinin sağlığı için iş yerini kapatmalı. Bazı berberlerin sosyal medyadan evde ya da başka yerde tıraş yapabileceği yönünde paylaşımını fark ettik. Bununla ilgili de önlem aldık. Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan arkadaşlarımızı hemen uyardık. Bu paylaşımlar kaldırıldı. Bu tedbirler bizim esnafımızın sağlığı için, vatandaşın sağlığı için. Biz üyelerimize hemen SMS yoluyla bilgilendirme yaptık. Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Uyarımızda cezası olduğu ve ruhsat iptalinin yapılabileceğini belirttik. Dükkanlar kapalı ama evlerde veya başkalarının iş yerinde ya da dışarıda berberlerin iş yapması da kesinlikle yasak. Bu yasağa da uyulması gerekiyor."'EVDE TIRAŞTA DA RİSK VAR'Akdeniz Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Nevzat Ata Yalçın ise şöyle konuştu:

"Bu salgından ötürü insanların birbiriyle temasının en minimuma düşürülmesi gerekiyor. Örneğin kuaför ve berberlerde en az 1 metrelik mesafe artı cihazların temizliği çok önemli. Çünkü bu virüs cihazlar üzerinde bir süre canlı olarak kalabiliyor. Ortamın temizliği bakımından insanların bir araya gelmesi riski nedeniyle bu işlemleri bir süre daha ertelemekte yarar var. Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi
NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı Haberler
NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haberler
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor Haberler
Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Seda Akgül Serra Yılmaz Demet Akalın
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: 'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:43:42. #1.15#
title