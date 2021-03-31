'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
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'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor

Esenyurt Belediyesi'nin ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği Evde Temizlik hizmetinden ilk 3 ayda 142 kişi yararlandı.

Esenyurt Belediyesi'nin ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği Evde Temizlik hizmetinden ilk 3 ayda 142 kişi yararlandı. Belediyenin, korona virüs önlemleri kapsamında uyguladığı hizmet, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için verilen, Evde Temizlik hizmetinden yılın ilk üç ayında 142 kişi faydalandı. Belediyenin, korona virüs önlemleri kapsamında başarılı bir şekilde uyguladığı hizmet, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucunda ve belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve galoşlarla gerekli tedbirleri alarak vatandaşların evlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi'nin Evde Temizlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 0212 699 57 99 numaralı telefonunu arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor. - İSTANBUL

'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
'Evde Temizlik' hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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