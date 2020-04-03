Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tek kullanımlık tulum üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirdi. Tulumlara el koyan polis evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA