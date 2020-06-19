Evde tek kalan köpek pencereden sarktı, yürekler ağza geldi
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Evde tek kalan köpek pencereden sarktı, yürekler ağza geldi

Beylikdüzü'nde bir binada pencereden sarkan köpek yürekleri ağza getirdi.

Evde tek kalan köpek pencereden sarktı, yürekler ağza geldi
19.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:51

Beylikdüzü'nde bir binada pencereden sarkan köpek yürekleri ağza getirdi. Sahiplerinin evde olmadığı iddia edilen köpeğin penceredeki o bekleyişi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede, iddiaya göre sahipleri köpeğini evde yalnız bırakarak dışarıya çıktı. Sahiplerinin gitmesinin ardından sevimli köpek, pencereye çıkarak etrafı gözetlemeye başladı. Sevimli köpeğin zaman zaman pencereden sarkması yürekleri ağızlara getirdi. Köpeği pencerede gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden ve binanın kapıcısından yardım istedi. Binanın kapıcısı daha sonra eve girerek, köpeği pencereden aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olaya şahit olan bir vatandaş, "Ben namaz kılarken yoktu, yeni çıktı herhalde köpek oraya. Evde kimsenin olmadığını söylediler. Bizim kapıcı o binanın kapıcısına haber verdi" şeklinde konuştu.

(İslim Esra Çobanoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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