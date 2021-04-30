Evde tek başına ölü bulundu
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Evde tek başına ölü bulundu

Evde tek başına ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bir kişi yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Kayseri'de bir kişi yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Batuhan Sokak'ta kendisinden haber alınamayan H.D.'nin evine yakınları geldi. Yakınları tarafından evde hareketsiz şekilde yatan H.D. için çağrılan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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