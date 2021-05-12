Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
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Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı Kocasını ısırarak kurtuldu kanlar içinde komşularına sığındı Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı kocası tarafından mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklanan kadın,...

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

Kocasını ısırarak kurtuldu kanlar içinde komşularına sığındı

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı kocası tarafından mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklanan kadın, göğsünü ısırarak kocasının elinden kurtulduktan sonra kanlar içinde sığındığı komşusu tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın tedavi altına alırken, kocası ise gözaltına alındı.

Olay 11.15 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ş. adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirerek yarala kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında ise polis merkezine götürüldü. Burhan Ş.'nin hastanedi kontrolünde göğüs kafesinde ısırık izleri, ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu belirlendi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Rabina Buse Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralı kadının durumu ciddiyetini koruyor

Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı.

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
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