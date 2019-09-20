Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
20.09.2019 19:57
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA