Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)

Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

20.09.2019 19:57
Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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