Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu - Haber
Polis, Aydın, 3. Sayfa

Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu

Aydın'da birbirleri ile tartışıp dışarı çıkan bir çiftin öfkesi 6 bin 300 liraya mal oldu.

19.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:03
Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu

Aydın'da birbirleri ile tartışıp dışarı çıkan bir çiftin öfkesi 6 bin 300 liraya mal oldu. Öfke ile sokağa çıkan ve sokakta da tartışmaya devam eden çifte sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı idari para cezası uygulandı.

İlginç olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen R.Ş. ile eşi F.Ş., evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmadan sonra evden çıkan R.Ş. ve F.Ş., Atatürk Kent Meydanı'nda kavgaya tutuşunca bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekipleri çiftin yanına gidip kavgayı ayırdı. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden çifte, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine çift, bölgeye çağrılan karakol ekipleri tarafından ekip arabası ile polis merkezine götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haber
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haber
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haber
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haber
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haber
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fettah Can Hande Yener Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Neymar Shane Larkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:14:45. #1.14#
title