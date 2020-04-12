Evde takip edilecek hastalar için uyarı
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İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Evde takip edilecek hastalar için uyarı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden evde takip edilmesi gereken hastalar için uyarı yapıldı.

12.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:41
Evde takip edilecek hastalar için uyarı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden evde takip edilmesi gereken hastalar için uyarı yapıldı.

Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını karşı alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, cuma günü yayınlanan genelgeyle 30 büyük şehir belediyesi ve Zonguldak ili olmak üzere 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından dünyadaki gelişmeler ve bilimsel verilere göre sürekli güncellenen COVİD-19 rehberi resmi internet sitesinde yayımlarken, evde takipli hastaların dikkat etmesi gereken hususlar açıklandı. Hastaneye yatmaları gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19'un ağır seyretmesine sebep olabilecek risk faktörü olmayan, hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği gibi hastalıkları olmayan, kesin COVID-19 vak'aları semptomlar düzelene kadar gerekirse uygun tedavi başlanarak evde takip edilecek. Bu hastalarla alakalı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü şu uyarılarda bulundu:

"Evde izlenen hastalar iyileşene kadar aile hekimi tarafından takip edilmelidir. Hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimi ile paylaşılmalı, ve 14 gün süreyle gün aşırı telefon ile sağlık durumu semptomlar yönünden sorularak değerlendirilir. Evdeki izlem süresinde yapması gerekenler ve cezai sorumluluğu anlatıldıktan sonra bu bilgileri içeren onama formu imzalatılır. Hasta izlem süresini evde geçirmelidir. Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı zaman tıbbi maske takmalıdır. Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalıdır. Maske nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir. Özellikle evde yaşayan 65 yaş ve/veya COVID-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan fertler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski asgariye indirilmelidir.

Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalıdır. Hasta, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalıdır. Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1: 100 normal sulandırmada) (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) temizlenmelidir. Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmelidir (Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen kağıt mendille) ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini sık yıkamalı).

Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla yıkanmalıdır. Vak'anın kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90C'de çamaşır deterjanı ile yıkanmalıdır. Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalıdır. Solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile kontamine olması durumunda tüm yüzeylerin 1: 100 23 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52- 9) temizlenmesi, belirgin şekilde kirlenme olduğunda 1: 10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla kullanılmalıdır. [Çamaşır suyu hazırlama oranları (%10'luk): 1/10'luk çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor açığa çıkarır) 1/100'lük çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su (500- 600 ppm klor açığa çıkarır)] 1/100'lük çamaşır suyu elde etmek için pratik olarak 10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.

Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır. Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmelidir. Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır. - BURSA

Kaynak: İHA

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