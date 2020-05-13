Evde tahsilat hizmeti, Vekil Sertel ile başladı Bornova Belediyesi dijital hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, internet bankacılığı ve cep telefonu uygulamalarından sonra vergi ödemelerinde kapıdan tahsilat dönemini de başlattı.

Özellikle sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş üstü Bornovalıların, evlerine giderek de tahsilat yapılmasını amaçlayan uygulamanın ilk kullanımı ise "siftahı benden" olsun espirileri arasında İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Bornova'daki evinin vergisi ile yapıldı.

Bornova Belediyesiuzaktan belediyecilik ve dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde, kapıdan tahsilat uygulamasını başlattı. Özellikle sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerini ödeyebilmeleri için talep eden büyüklerin adresine gidilerek, Bornova Belediyesi tarafından oluşturulan yazılım aracılığıyla nakit ya da kredi kartı ile tahsilat yapılıyor.

Bornovalının ayağına gidiyoruz

Koronavirüs ile mücadele koşullarının yaş almış Bornovalılar açısından daha zor olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yaş almış Bornovalılar haftalardır ilk kez bu Pazar dışarı çıkabildiler. Alışveriş ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak bile onlar için zor olabiliyor. Bornova Belediyesi olarak 65 yaş üstüne market, pazar, eczane alışverişi gibi hizmetleri ilk günden bu yana sürdürüyorduk. Bugün de Belediye ile ilgili ödemelerini onların ayağına gidip alarak hem yaşamlarını kolaylaştırmak, hem onları riske sokmamak hem de vergi tahsilatını kolaylaştıracak bir sistemi hayata geçirdik. Belediyemizin internet üzerinden tahsilatla ilgili uygulamaları olsa da yaş almış büyüklerimiz bu uygulamaları kullanmakta zorluk yaşayabilir. Bornova Belediyesi onların yaşamını kolaylaştırmak için var. Biz onlara giderek tahsilatı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Siftahı benden olsun

Bornova'da yaşayan ve Başkan İduğ'u ziyaret eden İzmir milletvekili Atila Sertel ise yeni uygulamayı duyunca "ilk benden alın, siftahı benden olsun" diyerek uygulamayı ilk kez kullanan kişi oldu.

Yerel yönetimlerin Korona mücadelesinde son derece etkin ve başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Sertel, "Ülke genelinde vergi gelirlerindeki düşüşe paralel olarak belediye gelirleri de azaldı. Pandemi sürecinde vatandaşlara çok büyük katkılar sağlayan belediyelerimizin ayakta kalması için ve yaptığı yatırımları sağlıklı biçimde devam ettirebilmesi adına bizlerde üstümüze düşen vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Maddi durumu yerinde olan yurttaşlarımızın emlak vergilerini ödemelerini önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Vergiler için son gün 1 Haziran

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre 1 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. 65 yaş üstü Bornovalılar, Bornova Belediyesinin0 (232) 999 29 29 numaralı telefonundan evden tahsilat hizmetini talep edebilecek.

Kaynak: Bültenler