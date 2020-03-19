Evde spor yapmak için ücretsiz online uzman desteği
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Koronavirüs, Diyetisyen, Selçuk, Güncel

Evde spor yapmak için ücretsiz online uzman desteği

Alanında uzman spor eğitmenleri ve diyetisyenler, güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmak için önerilerini sunuyor.

19.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:31
Evde spor yapmak için ücretsiz online uzman desteği

Alanında uzman spor eğitmenleri ve diyetisyenler, güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmak için önerilerini sunuyor. Spor salonlarının tedbiren kapatılmasından sonra spor yapma imkanın azaldığını belirten World Challenge Club'ın yöneticisi uzman spor eğitmeni Selçuk Değirmenci, "Bağışıklık sistemine ilişkin evde nasıl bir antrenman ve beslenme yapılması gerektiğine ilişkin merak edilenleri yanıtlamak için ücretsiz işleyen bir platform üzerinden herkese bu süreçte kendi bildiğimiz alanda elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz" dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla sık sık 'evde kalın' uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, toplu şekilde bir arada bulunmayarak virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Bu doğrultuda insanların kalabalık şekilde bulunacağı kafe, bar, gece kulüpleri gibi mekanlar alınan resmi kararla kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüsten korunmanın en önemli unsurun kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması olarak görülüyor.

Beslenme ve fiziksel eğitimler veren World Challenge Club (WCC), başlattığı 'Challenge Your Life' adlı sosyal sorumluk projesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik beslenme ve egzersiz ilgili tüm merak edilenleri cevaplayacak. Koronavirüsten korunmak için evde kalınan bu günlerde bireyler, fiziksel performan uzmanları ve diyetisyenlerin online olarak vereceği bir takım önerilere ulaşabilecek.

Bağışıklı sistemini güçlendirmek için sor-öğren

Soru-cevap yöntemiyle uygulanan sistem, whatsapp üzerinden veya gösterilen mesaj kutusuna göndericinin isim soyisim yazarak sorusuna yanıt aradığı bir şekilde işliyor.

Ekibin başında bulunan Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, uygulamaya koydukları projeyle ilgili olarak, "Koronavirüsün yayılmasını engellemek için evde kalmalıyız aynı zamanda virüse karşı bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmalıyız. Virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyen herkes http://www.challengeyourlife.today/ adresi üzerinden bizlere ulaşabilir, merak ettiklerini sorup beslenme ve egzersiz programlarına ulaşabilir. Bu uygulama için hiç bir ücret talep etmiyoruz" diye konuştu.

Nasıl beslenmeliyiz?

Değirmenci, bağışıklık sistemini güçlendirmede egzersiz ve beslenmenin önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu:

"Yeni ve daha kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmanız için evde yapacağınız egzersizleri mutlaka doğru ve fiziksel yapınıza uygun bir beslenme planı ile desteklemelisiniz. Bağışıklık sistemin geliştirilmesi için fiziksel uygunluk kriterlerinin hepsine dokunacak bir beslenme ve egzersiz planlamasına sahip olmalısınız.

Bunu başarabilmek için öncelikle yapmanız gereken nokta bağışıklık sistemi amino asit yapılı olduğu için günlük almamız gereken protein miktarını doğru şekilde ayarlamamız gerekecektir . Bunun için kg başına 1 gr'a kadar protein alınması gerekmektedir. Bunun 3 öğüne yayacak şekilde dizayn etmelisiniz. Bununla beraber gün içinde enzim, hormon ve iç organlarınız için gerekli olan enerjiyi karşılayabilmeniz adına 100 - 125 gr arasında ve 3 ana öğünde eşit şekilde yayılacak şekilde karbonhidrat alınmalıdır.

Bunlarla beraber belirli vitaminlerin emilimlerinin yapılabilmesi ve vücuttaki enerji üretimin sağlıklı şekilde metabolizma olabilmesi ve vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmesi adına gerekli olan hormonların salınımı için mutlaka günde 40 - 60 gr kuruyemiş yağları, deniz ürünlerinden alınan yağlar, avokado yağı, zeytinyağı, tereyağı vb. besinler tüketilmelidir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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