SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler - Spor
Koronavirüs, Boyner, Genç, Spor

Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulunan Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yoğun ve yıpratıcı değil, hafif ve sık aralıklarla egzersiz yapmak gerektiğini söyledi.

06.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulunan Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yoğun ve yıpratıcı değil, hafif ve sık aralıklarla egzersiz yapmak gerektiğini söyledi.

Doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde yapılacak olan sporun faydalı olduğunu dile getiren Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, egzersiz düzeni ne olursa olsun, doğru beslenmenin önemine vurgu yaptı. Sertan, "Öğün düzenimizi ve tüketeceğimiz besinleri doğru seçerken, vücudumuza gerektiği oranda sıvı almayı unutmamalıyız. Zaten bu konuya, yalnızca spor yapanların değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına herkesin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"HAFİF VE SIK ARALIKLARLA EGZERSİZ YAPIN"

Evde spor yaparken yoğun bir programdan kaçınılması gerektiğini belirten Sertan, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bu dönemde evde hareketsiz kalma oranımız büyük oranda artacağından herkesin kendi yaş ve kilosuna uygun spor programları belirlemesi önem taşıyor. Gün içinde birkaç kere uygulanan yıpratıcı ve yorucu egzersizler yerine, gün içinde 3-4 kere 10-15 dakikalık basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamak daha doğru olacaktır. Bu programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, yemek saatlerinin hemen önüne veya sonrasına bir egzersiz planı koymadan, araya mutlaka en az 1'er saatlik boşluk eklenmesidir."

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN YOLLARI

Evde yapılan sporun terleme ya da hızlı kalori yakma amaçlı olmadığını belirten Semih Sertan, "Esneme-germe; kol, bacak, bel ve boyun bölgeleri odaklı yapılacak ısınma hareketleri bile, saat başı yapıldığında vücudun bazal metabolizmasını hızlandırır ve yoğun egzersizlerle aynı görevi görür. Özellikle evde bilgisayar başında çalışanlar, saat başı alarm kurarak kendilerine egzersiz yapmaları gerektiğini hatırlatabilirler" diye konuştu.

DOĞRU KIYAFET VE EKİPMAN SEÇMEK ÖNEMLİ

Evde yapılan spordan verim alabilmenin yolunun doğru kıyafet seçiminden geçtiğini aktaran Sertan, "Hem sağlığı korumak hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Sportif aktivite sırasında terleme olasılığına karşın çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KIYAFETLER NE ÇOK BOL NE DE ÇOK DAR OLMALI"

Antrenmanda aşırı bol kıyafetler tercih edilmemesi uyarısında bulunan Sertan, "Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olarak, spor yaparken ayaklara ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından performansı negatif etkileyebilir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları da en az kıyafetler kadar önem taşıyor" dedi.

Semih Sertan'ın gün içinde belirli aralıklarla yapılmasını önerdiği ortalama 10-15 dakikalık egzersiz planı ise şu şekilde;

Isınma:

Olduğu yerde önce küçük, sonra yüksek adımlarla koşu

Kol ve bacak gererek esneme

Bacak kasları için:

10x3 tekrar squat (Kolları öne uzatarak çömelip kalkma)

Göğüs kasları için:

15x3 tekrar şınav

Karın kasları için:

15 x 3 tekrar mekik


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Spor
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı'ya Avrupa'dan talip çıktı Spor
G.Saray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı'ya Avrupa'dan talip çıktı
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli Spor
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Spor
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi
Koronavirüse yakalanan Rüştü'den sevindiren haber geldi Spor
Koronavirüse yakalanan Rüştü'den sevindiren haber geldi
Deniz Türüç'ten, derbide kapıştığı Belhanda'ya gönderme: Hak etti Spor
Deniz Türüç'ten, derbide kapıştığı Belhanda'ya gönderme: Hak etti
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan...
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:24:55. #1.14#
title