Evde SPA için öneriler
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Evde SPA için öneriler

Evde SPA için öneriler
06.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:48

Vücuttaki yorgunluğu atmak ve dinlenmek için en iyi yöntemlerden biri de SPA. Evde SPA için yapılması gerekenleri Morhipo MAG ekibi anlattı.

Vücuttaki yorgunluğu atmak ve dinlenmek için en iyi yöntemlerden biri de SPA. Evde SPA için yapılması gerekenleri Morhipo MAG ekibi anlattı.

Stresli geçen bu günlerde herkesin ihtiyacı olan şey biraz rahatlamak. Vücuttaki yorgunluğu atmak ve dinlenmek için en iyi yöntemlerden biri de SPA. Morhipo MAG ekibi, SPA keyfini eve getirecek önerileri şöyle açıkladı:

"Evinizin banyosuna dinlendirici bir hava katarak başlayabilirsiniz.Yumuşacık paspaslar, naturel renklerdeki şık aksesuarlar ve kokulu mumlar banyonuza aradığınız sakinliği getirebilir.

Küvetinizi doldurun ve kendinizi suyun sakinliğine bırakın. Dilerseniz küvetinize lavanta ve yasemin gibi yatıştırıcı etkisi olan aromatik yağlardan damlatabilirsiniz. Köpükler içinde olmayı tercih ederseniz çeşit çeşit banyo köpüğüyle kendinizi şımartabilirsiniz.

Doğal içerikli ve mis kokulu sabunlarla bedeninizi arındırırken günlük hayattan uzaklaşın, rahatlamaya odaklanın. Peeling yaparak cildinizdeki ölü deriyi atmak size kendinizi iyi hissettirecektir. Banyo sonrası antiviral etkisi olan uçucu yağlar ile SPA'nın etkisini devam ettirin, yumuşacık bornozunuzla hafifliğin keyfini çıkarın". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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