Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar

Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
05.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:05

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan Kemal Demir (30), evde sıkılan kuzenleriyle sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarından 'Survivor' oyun platformu kurdu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan Kemal Demir (30), evde sıkılan kuzenleriyle sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarından 'Survivor' oyun platformu kurdu. Kuzenlerin mücadele ettiği yarışmada, bir kişi de Acun Ilıcalı rolüyle sunucu olarak yarışmayı anlattı.

Serik'te oturan Kemal Demir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve sıkılan kuzenleri için, Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlediği Survivor yarışmasından ilham alarak parkur hazırlamaya karar verdi. Evde sıkılan gençlere de örnek olmak isteyen Kemal Demir, kuzenlerinin yardımıyla sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarıyla Survivor oyun platformu oluşturdu. Hazırlanan platforma 'Deniztepesi Survivor' adını veren Kemal Demir ve kuzenleri, platformda yarışarak eğlendi. 6 çocuk platformda yarışırken, içlerinden biri de programda olduğu gibi Acun Ilıcalı'yı canlandırdı.

'UZUN ZAMANDIR KİMSEYİ GÖRMÜYORLAR''Ünlüler' ve 'Gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan 6 çocuk, heyecanlı ve çekişmeli oyunlar oynadı. Dokunulmazlık oyunu oynayan çocuklardan yarışmayı 6-5'lik skorla Gönüllüler kazandı. Yarışmaların sonunda çocuklar 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye' mesajı da verdi.Kemal Demir, "Dünyamızda yayılan koronavirüs nedeniyle çocuklarımız dışarı çıkamadığı için böyle bir fikir düşündüm. Uzun zamandır kimseyi göremiyorlar. Hem eğitim amaçlı hem de çocukları eğlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah herkes çocuklar için böyle bir etkinlik yapabilir. Canları sıkılmaz. Bizler ve gençler Suvivor'ın fanatik izleyicisiyiz. Devamlı izleriz, kaçırmayız. 'Biz niye kendimiz böyle bir yarışma yapmayalım' dedik ve böyle bir parkur oluşturduk. Acun Ilıcalı inşallah bizleri izler ve görür. Kendisini çok seviyoruz. Buradan da Dominik'teki yarışmacılara başarılar dileriz. Acun Ilıcalı'nın gençler için de böyle bir Survivor yarışması düzenlemesini isteriz. Özellikle bu kırsal kesimdeki gençler için" dedi.

Yarışmada Acun Ilıcalı gibi sunuculuk yapan Kemal Devrim Demir (16), "Dominik'teki gibi olmuyor. Çok daha farklı bir duygu. Ama onun tattığı duyguyu tatmaya çalışıyoruz. Acun abiyi de çok seviyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Yerlitaş Gülben Ergen Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Neymar Bülent Uygun Loris Karius Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:22:33. #1.14#
title