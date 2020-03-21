Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
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Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan bir kadının sosyal medyadan attığı mesajla harekete geçen belediye ekipleri, mesajı atan kadının olduğu sokağa megafonlu araçla giderek evlerin pençelerine çıkan kadınlara spor yaptırdı.

21.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:31
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan bir kadının sosyal medyadan attığı mesajla harekete geçen belediye ekipleri, mesajı atan kadının olduğu sokağa megafonlu araçla giderek evlerin pençelerine çıkan kadınlara spor yaptırdı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüs nedeniyle insanlar, virüsün yayılmaması adına evlerinde kalmaya başladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan bir kadın ise dışarı çıkamadığı ve hareket edemediği için sıkılınca sosyal medyadan attığı mesajla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. "Evinde kal" çağrısına uyarak evinde kalan Keriman Gündüz adlı kadının attığı mesaj sonrasında harekete geçen belediye ekipleri, megafonlu bir araçlar kadının bulunduğu sokağa gerek pencere ve balkonlara çıkan ev hanımları ile eşlerine spor yaptırdı. Pencereye çıkan kadınlar bir yandan spor yaparken bir yandan da ilginç anları telefonları ile kayıt altına aldı.

SOKAĞA GELEN EKİPLER KOMŞULARINA PENCEREDEN EGZERSİZ YAPTIRDI

Sosyal medyadan atılan mesaj ile ses sistemi olan bir araçla yola çıkan belediye ekipler, Keriman Gündüz'ün evinin olduğu sokağa geldi. Araçtan inerek mikrofonu eline alan spor eğitmeni, Keriman Gündüz ve evde olan tüm kadınları pencereye davet etti. Şaşkın bakışlar altında pencerelere çıkan kadınlar, durumu anlayınca tebessüm etti. Mikrofonla pencerelerdeki kadınlara komut veren spor eğitmenine eşlik eden Keriman Gündüz, evinde kalan kadınlara egzersiz yaptırdı.

SIKILINCA MESAJ ATTI İNSANLARA SOKAKTAN EGZERSİZ YAPTIRDI

Sosyal medyadan attığı mesaja dönüş yapıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Keriman Gündüz, "Bir sosyal etkinlik olsun istedim. Yurt dışında bir sürü faaliyetler, etkinlikler yapılıyor. Camdan cama tenis oynamalar, balkonlarda dans etmeler, spor yapmalar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Aradıklarım, 'Sıkılıyoruz, yatıyoruz' gibi bir şeylerle döndüler. 'Sıkılmanıza gerek yok. Belediyemiz destekledi, böyle bir etkinlik var. Lütfen hemen balkonlara çıkın müziğimizi duyduğunuzda göreceksiniz nasıl bir etkinlik desteklendiğimizi' dedim. Çok teşekkür ediyorum belediyeye ve Tahir Büyükakın Başkana" diye konuştu.

(Cihan Atik/İHA)

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

Kaynak: İHA

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Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

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