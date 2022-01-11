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Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sigaradan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sigaradan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi 764 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında yangın çıktı. Sigaradan düşen ateşin eşyaları tutuşturduğuı tahmin edilen yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

Son dakika haberi! Sigaranın ateşi az daha evi yakıyordu

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri

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