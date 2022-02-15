EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR - Haberler
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EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, dijital sigara sarma makinesiyle kıyılmış tütün, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, dijital sigara sarma makinesiyle kıyılmış tütün, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri internetten sigara doldurma makinesi alan şüphelinin piyasaya kaçak sigara sürdüğü bilgisi aldı. Harekete geçer Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, N.Y.'nin kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Sarılar mahallesindeki N.Y.'nin evine düzenlenen operasyonda dijital sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün, 350 paket doldurulmuş makaron, 245 bin boş makaron, 5 bin şeffaf kilitli paketleme poşeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 260 bin lira olduğu belirtildi. Şüphelinin sigara doldurma makinesini internetten satın aldığı öğrenildi.

Şüpheli N.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Manavgat, Jandarma, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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