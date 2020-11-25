Evde şekerpare tarifi ve yapımı... Evde kolay şekerpare tatlısı yapımı ve malzemeleri
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Evde şekerpare tarifi ve yapımı... Evde kolay şekerpare tatlısı yapımı ve malzemeleri

25.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:32
Evde şekerpare tarifi ve yapımı... Evde kolay şekerpare tatlısı yapımı ve malzemeleri

Şekerpare hemen hemen her Türk evinde yapılır, her Türk fırınında ve tatlı dükkanında satılır ve hemen hemen her Türk restoranının menüsünde yer alır. eki şekerpare tatlısı tarifi nedir? Şekerpare yapılışı nasıl? Şekerpare malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Şekerpare, Türk evlerinde yapılan çok sevilen bir Türk tatlısıdır. Şekerpare, Eski Türkçe'de "bir parça tatlı" anlamına geliyor ve irmiğin Şekerpare 'ye getirdiği ufalanmış, hafif dokusu çok lezzetli ve ağzınızda eriyor. Peki şekerpare tatlısı tarifi nedir? Şekerpare yapılışı nasıl? Şekerpare malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Hazırlık Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Toplam Süre: 45 dakika

Kategori: Tatlı

Yöntem: Pişirme

Mutfak: Türk

Evde şekerpare tarifi ve yapımı... Evde kolay şekerpare tatlısı yapımı ve malzemeleri

ŞEKERPARE TATLISI MALZEMELERİ

hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı irmik
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1 yumurta
  • 125 gr tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Fındıklar

şurubu için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2ve 1/2 bardak su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

  • Tarifin üç kuralı vardır: Şurup yapmak, kurabiyeleri pişirmek ve bu ikisini birleştirmek.
  • İlk önce şurubu hazırlayın.
  • Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve tamamen soğumasını bekleyin.
  • Profesyonel İpucu: Kurabiyeler sıcakken şurubun soğuk olduğundan emin olun.
  • İkincisi, kurabiyeleri yapın.
  • Her şey yolunda olana ve yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın.
  • Bir çorba kaşığı hamur seçin ve toplar halinde yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterince boşluk bırakarak hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine koyun.
  • Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin.
  • 25 dakika veya altın olana kadar fırında pişirin.
  • Üçüncüsü, kurabiyeleri şurupla birleştirin.
  • Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin. Siyah çay ile servis edebilirsiniz.

Not: Bu malzemelerden 50 parça yapıyorum ama diğer yarısını buzdolabına koyarken 25 tanesinin üzerine şurubu dökün. Beklenmedik misafirim olduğunda sadece şurubu hazırlıyorum ve soğuk kurabiyelerin üzerine sıcak olarak döküp onlara lezzetli şekerpare servis ediyorum. Şekerpare için kurabiyelerin üzerine şurup dökülmesi kuralını unutmayın. Kurabiyeler sıcaksa şurup soğuk veya tam tersi olmalıdır.

Evde şekerpare tarifi ve yapımı... Evde kolay şekerpare tatlısı yapımı ve malzemeleri

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ, YAPILIŞI

  • Şekerpare kurabiyelerin üzerine koymadan önce şerbeti soğuması gerektiğinden önce şurubu yapmakla başlayın.
  • Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve çerezleri hazırlamaya başlayın.
  • Tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. İyice yoğurun.
  • Fırını önceden 180 ° C'de ısıtın.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterli boşluk bırakarak yağlı bir fırın tepsisine koyun.
  • Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Altın rengi olana kadar 25 dakika fırında pişirin.
  • Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin.
  • Çay ile servis edebilirsiniz.

ŞEKERPARE TATLISININ PÜF NOKTALARI

Bu kurabiyeler şurup olmadan iyi donar. Böylece kurabiyelerin yarısını tamamen soğuduktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunları şeker peyniri tatlısı haline getirmek istediğinizde önce eritin. Şurubu hazırlayın, sıcak şurubu soğuk kurabiyelerin üzerine dökün ve şurubu emmelerine izin verin.

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