PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
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PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evde ilk belirlemelere göre cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evde ilk belirlemelere göre cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.

Yeşil Mahalle 775 Sokak'ta bulunan Kazım Kahyaoğlu'na ait evde, ilk belirlemelere göre prizdeki cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, bir anda evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evde hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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