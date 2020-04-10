"Evde Sanat Var" projesiyle öğrencilere uzaktan sanat eğitimi verilecek
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"Evde Sanat Var" projesiyle öğrencilere uzaktan sanat eğitimi verilecek

Yalova Kardelen İlk-Ortaokulu bünyesinde yürütülen "Evde Sanat Var" projesiyle öğrencilerin evlerindeyken görsel sanatlar derslerine ulaşmaları sağlanacak.

10.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:58

Yalova Kardelen İlk-Ortaokulu bünyesinde yürütülen "Evde Sanat Var" projesiyle öğrencilerin evlerindeyken görsel sanatlar derslerine ulaşmaları sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitim öğretimin uzaktan devam etmesi amacıyla başlatılan eTwinning projesi ile öğrencilerin görsel sanatlar dersine ulaşmalarının sağlanacağı belirtildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden görsel sanatlar öğretmenlerini bir araya getirecek projede, konu anlatımlarının yanında evde eğitsel oyun, bireysel çalışma ve gösterip yaptırma yöntemlerine uygun olan etkinliklerin hazırlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Projeyle ilgili açıklamasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sanat eğitiminin eğitim sistemi içerisinde tamamlayıcı bir özellikte olduğunu ifade etti.

Tosun, "Sanat eğitimi alan birey, fen ve sosyal alanlarda da başarı gösterebilmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin eğitim öğretim hayatı uzaktan eğitim ile devam ettirilmektedir. Öğrencilerimizin akademik alanda aldığı uzaktan eğitime ek olarak 'Evde Sanat Var' projesi sayesinde 'Görsel Sanatlar' dersinden, derse ait bilgiler içeren etkinliklerden, konu anlatımlarından evlerinde de faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. Pandemi sürecinde evlerinde bulunan öğrencilerimizin gerek akademik gerekse psikolojik olarak desteklenmelerinin yanı sıra beceriye dönük faaliyetlerle de yönlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimini her zaman ve her yerden desteklemek için yürütülen projenin il genelinde yaygınlaştırılacağını sözlerine ekleyen Tosun, projenin tüm öğrencilere faydalı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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