Evde sağlıkla kalın İnegöl Belediyesi, evde kal çağrılarının yapıldığı günlerde vatandaşların evlerinde yapabilecekleri egzersizlere ilişkin bir video çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok işyeri de bir süre kapatma kararı aldı. Vatandaşlara sürekli evde kalın çağrıları yapılırken, virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşların sağlıklı şekilde evlerinde yaşamlarını sürdürebilmesi de önem arz ediyor.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, Belediyespor bünyesinde bulunan antrenörlerin hazırladığı egzersizlerin bulunduğu bir video çalışmasına imza attı. Farklı egzersiz hareketlerinin yer aldığı videoda, evlerinde bulunan vatandaşların günlük olarak yapabilecekleri egzersizler bilgilendirme yazılarıyla birlikte sunuldu. İnegöl Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan egzersiz videosuna kısa sürede büyük ilgi gösterildi. İlçe halkı, teşekkür mesajları göndermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler