'Evde Sağlık Hizmeti' ile risk grubundaki vatandaşlara destek
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'Evde Sağlık Hizmeti' ile risk grubundaki vatandaşlara destek

12.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:55
'Evde Sağlık Hizmeti' ile risk grubundaki vatandaşlara destek

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman kadrosu ile sürdürdüğü 'Evde Sağlık Hizmeti' pandemi kurallarına uyularak aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman kadrosu ile sürdürdüğü 'Evde Sağlık Hizmeti' pandemi kurallarına uyularak aralıksız devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık hizmetinin kapsamını da genişleten Kartal Belediyesi, pandemi öncesi 65 yaş üzeri ve özel gereksinimli bireylere verdiği Evde Sağlık Hizmeti'ne risk grubundaki tüm Kartallı vatandaşları dahil etti.

Kartal Belediyesi'ne sağlık durumunu bildiren hastalar, risk durumuna göre değerlendirilirken, sağlık ekipleri sokağa çıkması sakıncalı olan ya da mümkün olmayan hastaların evlerine giderek pandemi kurallarına uygun bir şekilde hizmet veriyor.

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında hastalara pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü, serum ve kan alma gibi birçok hizmet, doktor reçetesi doğrultusunda uygulanıyor.

Risk grubunda bulunan vatandaşlar 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ni arayarak bilgi alıp başvuruda bulunabiliyor. 


'Evde Sağlık Hizmeti' ile risk grubundaki vatandaşlara destek
'Evde Sağlık Hizmeti' ile risk grubundaki vatandaşlara destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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