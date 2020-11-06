Son dakika haberleri... "Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri... "Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar

06.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:20
Son dakika haberleri...

Son dakika haberleri... Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği'ne gelen S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 lira kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına işe girebilmek için 550 lira yatırdığını, daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

17 ilde çok sayıda kişiyi dolandırmışlar

Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, hem teknik hem fiziki takip soncunda olayı gerçekleştiren 16 kişinin kimliklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam ediliyor. - MERSİN

Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar
Son dakika haberleri... 'Evde sabun paketleyerek kazanın' dediler, ev kadınlarını dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Tavşanlı'nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı
Son dakika haberleri: Tavşanlı'nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı
Banyosuz, toprak damlı evde yaşayan 7 kişilik aileye, belediyeden yeni ev
Banyosuz, toprak damlı evde yaşayan 7 kişilik aileye, belediyeden yeni ev
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Beste Bereket Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... "Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:20:46. #1.15#
title