Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdiANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada ekili halde 19 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kestel Mahallesi'nde bir evde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. O.K.'ye ait olduğu öğrenilen eve baskın düzenlendi. Baskında evin sahibi O.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada kenevir yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu tespit edildi. Ekili halde 19 kök kenevir, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA