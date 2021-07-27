EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
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EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler takip ettikleri U.Ö.?yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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