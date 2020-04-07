Evde Oyun Oynarken Corona Virüsüne Karşı Bilinçleneceğiz
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

Evde Oyun Oynarken Corona Virüsüne Karşı Bilinçleneceğiz

InGame Group tarafından geliştirilen yerli çevirim içi oyunu Zula, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla oyun haritalarına bilgilendirme içerikleri ekledi.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:51
Evde Oyun Oynarken Corona Virüsüne Karşı Bilinçleneceğiz

InGame Group tarafından geliştirilen yerli çevirim içi oyunu Zula, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla oyun haritalarına bilgilendirme içerikleri ekledi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Corona virüsüne karşı korunmak için yapılması gereken 14 maddeyi oyun haritalarına ekleyen Zula, toplumsal bilinçlendirmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

InGame Group CEO'su Burak Gözalan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgını etkisiyle dünyada ve Türkiye'de dijital kullanımın büyük ölçüde arttığını, 11 Mart ve sonrasında Zula oyuncularının sayısında da ciddi oranda bir artış gerçekleştiğini ifade etti. Zula'nın, Türkiye'de kendi alanında en büyük oyun olduğunu belirten Gözalan, günlük aktif kullanıcı sayısında %20, yeni kullanıcı sayısında ise %15'lik bir artış yaşadıklarını söyledi.

14 Tedbir, Sokaklarda Grafiti Olarak Yer Alıyor

Burak Gözalan, Türkiye'nin Corona virüsüyle mücadelesine destek vermenin görevleri olduğunu söyledi. En büyük desteğin halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak olduğunu düşündüklerini ifade eden Gözalan, Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Corona virüsünden korunmak için alınması gereken 14 tedbiri oyun içerisine yerleştirdiklerini ifade etti.

Oyuncular, oyun esnasında gittikleri sokakların bazılarında grafitiler şeklinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 14 kuralla karşılaşıyor. Bu durumun bilinçlendirmeye katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden InGame Group CEO'su Burak Gözalan, Türkiye'nin en az hasarla Corona virüsü salgınını atlatmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

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