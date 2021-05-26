EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da evde oturduğu sırada sokaktan ateş ateşlendiği iddia edilen tabancayla başından vurulan Vildan Ülker (2), ağır yaralandı.

ADANA'da evde oturduğu sırada sokaktan ateş ateşlendiği iddia edilen tabancayla başından vurulan Vildan Ülker (2), ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Vildan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile bugün saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Koşarak dışarı çıkan baba Reşit Ülker, 2 yaşındaki kızı Vildan Ülker'in kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Vildan'ın, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Vildan, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI
EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI
EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI
EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İlker Kaleli Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:36:49. #1.16#

title