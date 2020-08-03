Evde ölü bulunan genç kadının cenazesi yakınları tarafından alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde ölü bulunan genç kadının cenazesi yakınları tarafından alındı

Antalya'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Hatice Şimşek'in (30) cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Evde ölü bulunan genç kadının cenazesi yakınları tarafından alındı
03.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:37

Antalya'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Hatice Şimşek'in (30) cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşandı. 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.'nin, evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü gözlendi.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.'nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden Gökhan Ç.'nin, "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Hatice Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Genç kadının cenazesi, Serik ilçesinde toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Pelin Akil Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Caner Erkin Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Evde ölü bulunan genç kadının cenazesi yakınları tarafından alındı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:08:20. #1.15#
title