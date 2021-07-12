Evde ölü bulunan Ayşe'nin eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın (40) eşi Adem Tayurak, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın (40) eşi Adem Tayurak, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Olay, 8 Haziran'da sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde Ayşe Tayurak'ın hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, 8 çocuk annesi Tayurak'ın öldüğünü belirledi, olay yerinde yapılan incelemede de Ayşe Tayurak'ın boynuna sarılı ip tespit edildi.

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında tanık ifadesi doğrultusunda Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, geçen cuma gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Adem Tayurak, sevk edildiği adliyede cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı