Evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asmapınar Mahallesi Çamgölü piknik alanında jandarma ekiplerince yapılan kontrolde G.K. isimli şahsın Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 'karantina kurallarını ihlal etmekten' idari yaptırım uygulandıktan sonra Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı