Evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı

04.11.2020 06:50 | Son Güncelleme: 04.11.2020 06:54
Evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asmapınar Mahallesi Çamgölü piknik alanında jandarma ekiplerince yapılan kontrolde G.K. isimli şahsın Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 'karantina kurallarını ihlal etmekten' idari yaptırım uygulandıktan sonra Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı
Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı
Korona virüs testi pozitif çıkan kadın komşularına: 'Bizde korona var gelmeyin' çağrısı
Korona virüs testi pozitif çıkan kadın komşularına: "Bizde korona var gelmeyin" çağrısı
İzmir'de 14 yaşındaki kız çocuğu elleri ve gözleri bağlı şekilde inşaat alanında bulundu
İzmir'de 14 yaşındaki kız çocuğu elleri ve gözleri bağlı şekilde inşaat alanında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 06:54:23. #1.15#
title