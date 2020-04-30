Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...
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Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...

Bursa'da istinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı.

Evde olması gereken çocuk sokakta oynayınca duvardan düşüp yaralandı...
30.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:13

Bursa'da istinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde olması gereken 5 yaşındaki F.A. dışarıda oyun oynamak istedi. Sitenin 2 metrelik istinat duvarının üzerine çıkan afacan, dengesini kaybederek aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan çocuğu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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