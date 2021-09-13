Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor - Haberler
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Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor -Yaşlı, hasta ve engellilerin kimlikleri evlerinde veriliyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan 'Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor.

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor

-Yaşlı, hasta ve engellilerin kimlikleri evlerinde veriliyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan 'Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor.

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, pandemi önlemleri kapsamında nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engeli vatandaşların yeni kimlik kartı başvurularını evlerine giderek alıyor. Uygulamadan İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde bin 180 ve köylerde yaşayan 790 vatandaş yararlanacak.

Toprakcuma Köyü Muhtarı Bayram Yılmaz da hizmetten çok memnun kaldıklarını belirtirken vatandaşlarda hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor

Evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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