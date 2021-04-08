Evde mangal keyfi yangına neden oldu

Evde mangal keyfi yangına neden oldu Depo olarak kullanılan evde yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depo olarak kullanılan evde mangal yakan ev sahibi evi yaktı.

Evde mangal keyfi yangına neden oldu

Depo olarak kullanılan evde yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depo olarak kullanılan evde mangal yakan ev sahibi evi yaktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. İkinci el ayakkabı ve giysilerin içerisinde bulunduğu depo olarak kullanılan evde, mangal keyfi yapmak isteyen ev sahibi, mangal ateşinin etrafa sıçramasıyla evi yaktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan bir kadın iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası evde bulunan çok sayıda malzeme ile ayakkabı ve giysiler yanarak kül oldu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI