OSMANİYE EVDE MAHSUR KALAN SOKAK KEDİSİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

OSMANİYE'de bir apartman dairesine girerek mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

OSMANİYE'de bir apartman dairesine girerek mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kedi sesini duyup, mahsur kalmış olabileceğini düşünen vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kapısı kilitli evin sahibi F.D.?nin ikametinde olmadığını belirleyen ekipler, bölgeye itfaiyeyi de çağırdı. Yapılan görüşmede ev sahibinin kedi beslemediğini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri ev balkonuna ulaşamaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İkamet sahibinin izni ile çilingirle evin kapısı açılıp, kurtarılan kedi veteriner hekim muayenesinden sonra mama ve su verilip yeniden sokağa bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı