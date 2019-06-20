Evde mahsur kalan çocuk ile kedisini itfaiye kurtardı

Düzce'de apartmanın üçüncü katında mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı sırada kedisini de yanına alması güzel görüntüler oluşturdu.

Kültür Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'taki Süleymanoğulları Apartmanı'nda yaşayan Aybars Kiş (8), apartmanın üçüncü katındaki evlerinde kilitli kaldı.

Küçük çocuk, balkona çıkarak sokaktakilerden yardım istedi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Aybars'ı kurtarmak için merdivenli araçla üçüncü kata ulaştı.

İtfaiye eri ile bir süre sohbet eden Aybars, kedisini koyduğu taşıma çantasını da yanına almak istediğini söyledi.

Bir süre sepette bekleyen itfaiye eri, çocuk ve kedisini balkondan alarak aşağı indirdi. Ayakkabılarını aşağı indiğinde giyen Aybars, kedisini de alıp polis otosuna bindi.

Çocuğun annesinin hastaneye gittiği ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA