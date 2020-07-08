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Evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı
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Evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardıADIYAMAN'da evde yalnız başınayken mahsur kalan Suriye uyruklu işitme engelli Talip Daşir'i (6), itfaiye ekipleri kurtardı.

08.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:01

Evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

ADIYAMAN'da evde yalnız başınayken mahsur kalan Suriye uyruklu işitme engelli Talip Daşir'i (6), itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi hastaneye giden ve kardeşleri bahçedeyken evde kapıyı üstüne kapatan Suriye uyruklu Talip Daşir, mahsur kaldı. Kardeşinin yardımına koşan Bahar Daşir (10) de kapıyı açamayınca komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak küçük çocuğu çıkardı.

Talip Daşir'in Suriye'de evinin önünde düşen bomba nedeni ile işitme duyusunu kaybettiği öğrenildi.

Evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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