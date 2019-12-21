Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

21.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:52

Van merkez Edremit ilçesinde evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Edremit İlçesine bağlı Yeni TOKİ 12. Etapta meydana geldi. Bir çocuğun evde mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile pencereden içeri girip kapıyı açarak mahsur kalan çocuğu kurtardı. - VAN

Kaynak: İHA