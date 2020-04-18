Evde lastik değiştirme hizmeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evde lastik değiştirme hizmeti - Haber
Kütahya, 1 Nisan

Evde lastik değiştirme hizmeti

Evde lastik değiştirme hizmeti Yasal zorunluluk sona erdi, aracı evden alma dönemi başladı Korona virüs salgını sonrası lastikçilerde evden hizmet dönemi başladı 1 Nisan tarihi itibari ile sona eren zorunluk kış lastiği uygulaması sonrası korona virüs (Covid-19) nedeni ile evden çıkamayanlar...

18.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:05
Evde lastik değiştirme hizmeti

Evde lastik değiştirme hizmeti

Yasal zorunluluk sona erdi, aracı evden alma dönemi başladı

Korona virüs salgını sonrası lastikçilerde evden hizmet dönemi başladı

KÜTAHYA - 1 Nisan tarihi itibari ile sona eren zorunluk kış lastiği uygulaması sonrası korona virüs (Covid-19) nedeni ile evden çıkamayanlar için lastikçiler evden hizmet dönemini hayata geçirdi.

Zorunluğu kış lastiği uygulamasının 1 nisan itibari ile bitmesine rağmen korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan vatandaşların lastiklerini değiştirmelerini kolaylaştırmak amacı ile Kütahya'da lastik işletmecileri isteyen müşterilerin araçlarını evlerinden alıyorlar ve lastik oteldeki yaz lastiklerini kış lastikleri ile değiştiriyorlar.

Müşterilerimiz evlerinde kalsın hizmet ayaklarına gelsin diyen işletmeci Oğuz Kaygısız "Malum olduğu gibi 2 ayı aşkındır tüm dünya olarak korona virüs (covid-19) ile uğraşmaktayız. Kütahyalılar yetkililerin evde kalın çağrısına uyuyor ve zorunlu olmadıkça çıkmıyorlar. Zaten çıkmak zorunda kalanlara ve anlaşmalı kurumlara bizler diğer esnaf arkadaşlarımız ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız bizleri arıyorlar ve araçlarını evlerinden alıyoruz ve lastik oteldeki yaz lastikleri ile kış lastiklerinin değişimlerini yapıyoruz, araçlarını dezenfekte yaptıktan sonra araçlarını bulunduklarını yere teslim ediyoruz. Bu hassasiyete tüm esnaf arkadaşlarımız uyuyor ve evlerinden çıkmayan yada çıkamayan müşterilerimize bu hizmeti veriyoruz. Şimdi mevsim olarak artık kış mevsimi bitti. Nisan ayı itibari ile de ticari araçların kış lastiği uygulaması da sona erdi. Bizim lastikçilerin tabiri ile kış lastiği en kötü yaz lastiğidir. Çünkü kış lastiği fren mesafesini uzatır, yakıt tüketimini artır ve araçta ön takımı yorar bu neden ile artık bizlerde yaz lastiğin değiştirmelerini öneriyoruz. Değiştiremeyen vatandaşlar ise yollarda hız limitlerini %30 kadar azaltmaları gerekiyor." dedi.

Evde lastik değiştirme hizmeti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Mesut Barzani: PKK nedeniyle Kürt halkı ağır bedeller ödedi Haber
Mesut Barzani: PKK nedeniyle Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut...
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Ivan Obradovic Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Antalya
Şu an buradasınız: Evde lastik değiştirme hizmeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 19:56:05. #1.15#
title