Evde lahmacun yaptı
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Berdan Mardini, Koronavirüs, Magazin

Evde lahmacun yaptı

Koronavirüs'ün ülkemizde görülmesinden sonra kendini evine kapatarak karantinaya alan başarılı şarkıcı Berdan Mardini, evde hamur açıp, lahmacun yaptı.

29.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
Evde lahmacun yaptı

Koronavirüs'ün ülkemizde görülmesinden sonra kendini evine kapatarak karantinaya alan başarılı şarkıcı Berdan Mardini, evde hamur açıp, lahmacun yaptı. Mutfak konusundaki hünerlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Berdan Mardini, daha önce de turşu konservesi yapıp, yaprak sarmıştı. "Evde kal" diyerek lahmacun pişiren Berdan Mardini, "Dışarıdan yemek dahi sipariş etmiyoruz. Hatta ne misafirliğe gidip, ne misafir kabul ediyoruz." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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