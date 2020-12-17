Evde kumara 56 bin lira ceza
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Evde kumara 56 bin lira ceza

17.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:51
Evde kumara 56 bin lira ceza

ANTALYA'nğın Finike ilçesinde bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, toplam 56 bin 875 lira ceza uygulandı.

ANTALYA'nğın Finike ilçesinde bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, toplam 56 bin 875 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Finike ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen H.D.'nin evinde kumar oynandığını belirleyip, operasyon düzenledi. Polis iskambil kağıtlarına el koyarken, 13 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine Muhalefet Etmek suçundan 3 bin 150'şer lira ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan 1225'er lira olmak üzere, toplam 56 bin 875 lira para cezası uygulandı. İkamet sahibi H.D. hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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